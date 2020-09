Skúste sa stať umelcom. Na jediný mesiac.

Viete si vôbec predstaviť, čím všetkým si musí umelec prejsť, kým si nájde publikum, ktoré zaplní aspoň jednu kaviareň? Úspech v umení si okrem neustálej driny vyžaduje nielen talent a originalitu, ale i marketing a manažment.

Sledujete zápas reprezentácie Slovenska vo futbale. Prečo je na trávniku nastúpená práve táto jedenástka v modrých dresoch, a nie výber z oblastnej ligy? Pravdepodobne preto, že títo chlapci a muži si miesto v reprezentácii vydreli. Dlhoročným tréningom, správnou životosprávou, zrejme i s prímesou talentu a kde-tu aj štipkou šťastia. Nekompromisný tandem: odriekanie - drina. A to nepretržite, rok za rokom. Bez toho sa nemôžete postaviť na trávnik, tobôž nie počas zápasu reprezentácie. Zaslúžia si títo hráči náš obdiv a náležité ohodnotenie? Kto by o tom pochyboval.



Muzikanti začínajú spravidla v porovnateľnom veku ako futbalisti. Rodičia vás môžu zapísať do ZUŠky už ako žiačika na prvom stupni. Nasledujú dlhé roky úmorného cvičenia; mnohí z tohto vlaku vyskočia prv než vojdú do stanice virtuozity, najodhodlanejší to dotiahnu až na konzervatóriá. Konzervatorista má čosi ako hnedý opasok v karate: roky rokúce cvičenia na svojom nástroji, a to spravidla v čase, keď mali jeho rovesníci dávno fajront. Škola - muzika - kamoši - iné; nepriama úmernosť s množstvom členov. Ale ani diplom z konzervy, na ktorom sa blyští pečať vašej driny, ešte nemusí nič znamenať.



Ako vyštudovaný virtuóz sa môžete stať námezdným muzikantom: budú si vás najímať kapely na koncerty či na nahrávanie do štúdií. Ak sa však chcete stať skladateľom, budete potrebovať, odhliadnuc od nutnosti ovládať nástroj, i ďalšie predispozície: kreativitu, originalitu. Radi by ste vaše pesničky interpretovali, a to dokonca naživo? Musíte byť vybavení schopnosťou potlačiť trému a postaviť sa na pódium. Ak by ste nebodaj chceli byť frontmanom kapely, pridajte si do základného balíka čŕt aj charizmu, príťažlivý prejav, schopnosť komunikovať s publikom, a k tomu samozrejme kopu liet strávených mastením etúd na gitare či klavíri. Vo vašej pozícii frontmana k tomu budete potrebovať aj hŕbu času strávených spievaním a kovaním vášho hlasu do uspokojivej podoby.



A to ste stále nezarobili ani cent. Na účely zárobku budete musieť prísť na spôsob, ako dostať peniaze z účtov vašich fanúšikov na ten váš. Kto sú ale vaši fanúšikovia? Nuž, nikto. Tí sa totiž rodia veľmi pomaly. Častým hraním a ukazovaním sa - zadarmo, za cestovné náklady, za vreckové. Kto vám vybaví vystúpenia? Ak nemáte na výplatnej páske šťastenu, tak opäť nikto. Len vy a vami poháňaný mikromanažment. Stovky mailov, hovorov, správ. Skratku cez les tvorí internet - ak si viete zaobstarať online content, môžete ho predhodiť sociálnym sieťam a dúfať, že zachytíte pozornosť zopár pasažierov rútiacich sa dole prúdom dát. Ste inštrumentalista, skladateľ, spevák, rečník, manažér, social media marketér, grafik, strihač. Osem robôt, žiadna mzda. Vitajte vo svete začínajúcich umelcov.



Za tento koncert sme dostali dokopy 150€.

Hudba je však vaša obsesia. Ste schopní naložiť auto v hodnote 500€ nástrojmi za 5000€ a odísť na koncert do Košíc, za ktorý dostanete 80€. Auto vám v noci vykradnú, takmer všetka aparatúra je fuč, no vy si kúpite nové nástroje. A idete ďalej. Obetovali ste neskutočne veľa času a peňazí, kapela vám nezarába, ba viac by sa vám oplatilo celý ansámbel rozpustiť. Toto je skutočný príbeh nakrútený podľa pôsobenia istej undergroundovej hudobnej skupiny, ktorá spotrebovala kopu predispozícií a času svojich členov, a aj tak vo výsledku nevygenerovala žiaden zisk.



A teraz si skúste predstaviť ten multiplikátor snáh, drín a krvi, ktorým vynásobíme curriculum vitae spomínanej kapely, a až vtedy dostaneme profi muzikantov, schopných uživiť sa výsostne hudbou. Hudobníci, ktorí virtuózne hrajú na svojich nástrojoch, majú vytrénované hlasy, v malíčku pódiový prejav, napísaných kritické množstvo divácky úspešných piesní, ba vedia zaujať i samotným životným príbehom. Môžu byť dokonca natoľko úspešní, že vytvárajú zamestnanosť, a horeuvedený oktagon prác okolo kapely môžu za nich vykonávať manažér, technik, kameraman. Táto kapela si však hovie na vrchole slonovinovej veže, na ktorú väčšina ich spolupútnikov nevystúpi ani do polovice.



Fešák vľavo by vám vedel porozprávať, aké to je byť bubeníkom a začínajúcim hercom. I bez pandémie.



Túžite byť hercom? Nech sa páči. Dramatické krúžky od útleho detstva, tí lepší sa dostanú na konzervu a najlepší z hŕstky na VŠMU či inam. Ako herec musíte mať hlas, dikciu, prejav, schopnosť zapamätať si a interpretovať kvantá textu, taktiež sa vyžaduje byť do istej miery fyzicky zdatný. Nebodaj muzikálový herec? Buďte tiež skvelým spevákom a tanečníkom. Pohybová, hudobná a k tomu, samozrejme, istá všeobecná inteligencia. V štátnych divadlách za tabuľkový plat, ktorého nižšie podlažia vám do polovice spoľahlivo rozožerú náklady na bývanie a stravu.



A čo stand-up komik? Pravidelne si pripravujte nový materiál, ktorý nevymyslel nielen nikto iný z vašej svorky komikov, ale ani nikto na svete. Rozhľadený divák ľahko odhalí, že niekoho kopírujete, nech by bol zo zahraničia. Sledujte spoločenské dianie, napíšte na jeho základe vypointované vtipy a chodievajte pravidelne s kožou na trh, postaviac sa pódium a snažiac sa opäť a opäť rozosmiať publikum. Kedy ste naposledy pobavili väčšiu skupinu ľudí, ako vaši štyria kolegovia v práci? Reflektory, tréma, kamenné tváre - a vy, sám s mikrofónom. Všetky oči na vašej tvári, nikto vás nezachráni ani nepotopí, len vy a váš ostroum a dôvtip, žiaden komfort a istota, okrem Damoklovho meča visiaceho nad vašou hlavou. Vyžaduje sa odvaha, originalita a kreativita, ktorú musíte pravidelne privolávať na povel, výborná znalosť jazyka a práca s publikom, a v neposlednom rade - schopnosť stráviť neočakávanú reakciu na váš repertoár. Každý týždeň v inom meste, s iným publikom. Vydržali by ste mesiac?



Ktože vám bude hrať na svadbe či pod balkónom?

Kto vám bude skladať piesne, ktoré budete zo srdca vyrevúvať na oslavách jubileí, keď muzikanti pôjdu húfom pracovať do obchodných reťazcov a taxislužieb? Na čom sa budete smiať, keď rovnakým smerom odídu aj komici? Budeme stále recyklovať tie isté vtipy a pesničky? Kto bude reflektovať naše životy? Nezaslúži si súčasná kultúra a títo poloblázni, posadnuto sa držiaci medených dien svojich umeleckých remesiel, podporu a uznanie? A predovšetkým - ohodnotenie v inej valute ako potlesk a palec dohora?